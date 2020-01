Monsterschanze ist bereit für Langstreckenflüge

Skiflug-Stadion soll ein Hexenkessel werden

Spezielle Ticketaktionen sind ebenfalls geplant: So haben die Damen am Valentinstag freien Eintritt, Herren zahlen an diesem Tag nur die Hälfte. Und aufgepasst: Wer am 14. Februar mit Blasmusikinstrument erscheint, kommt sogar gratis rein! So wie Kinder und Jugendliche des Jahrgangs 2003 oder jünger - die haben an allen drei Tagen sowieso freien Eintritt zur Kulm-Schanze.