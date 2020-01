Einsatzbilanz: Ruhige Silvesternacht in Salzburg

Auch wenn sich viele Bewohner und Besucher in der Stadt nicht an die Bestimmung hielten, wurde um den Jahreswechsel merkbar weniger geknallt und geschossen als in den Vorjahren. Einer der positiven Effekte: Vom Roten Kreuz mussten klar weniger Verletzte mit Verbrennungen durch Pyrotechnik versorgt werden. Wie eine Sprecherin der Polizei zur APA am Mittwoch sagte, seien zum Jahreswechsel rund 50 Anzeigen wegen Verstöße gegen das Feuerwerksverbot eingegangen. Die Zahl der Raufhändel hätten sich hingegen in der Dimension eines normalen Wochenendes bewegt.