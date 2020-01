Frau bei Silvesterfeier in Innsbruck begrapscht

Da werden Erinnerungen an die Horrornacht von Köln zu Silvester 2015/2016 oder an die vielen begrapschten Frauen ein Jahr später in Innsbruck wach: Kurz nach Mitternacht wurde eine Einheimische (24) in der Herzog-Friedrich-Straße in Innsbruck sexuell belästigt. Die Erhebungen zur Ausforschung des Täters laufen.