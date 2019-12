SPÖ fordert jetzt Entschuldigung vom ORF

Der Streit zwischen SPÖ und ORF geht nach einer kurzen Weihnachtspause in die nächste Runde: Die Genossen sind nach der Veröffentlichung eines heimlich aufgenommenen Audio-Mitschnitts aus einer parteiinternen Sitzung in der „ZiB 2“ weiter erbost über die Vorgehensweise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. In einem Anwaltsbrief wird der ORF aufgefordert, sich in einer der nächsten Sendungen bis 10. Jänner zu entschuldigen. Für diesen Fall würde man auf rechtliche Schritte verzichten.