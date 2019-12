Telefonzelle bei Rottenegger Bahnhof „zerbombt“

Wie so oft vor Silvester, auch heuer, jagen Vandalen etwas in die Luft. Diesmal musste die Telefonzelle am Rotteneger Bahnhof dran glauben. Böller brachten die Scheiben zum zerbersten - Splitter landeten auch auf der B127. Die drei Schuldigen machten sich mit dem Auto aus dem Staub. Ein 33-Jähriger filmte die Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise.