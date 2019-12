Alpinpolizistin: „Eine Hand hat aus Schnee geragt“

Fünf Stunden in einer Lawine überlebt! Was sich wie ein packender Hollywood-Streifen anhört, wurde am Christtag zu einem Weihnachtswunder in den steirischen Bergen. Ein 26-Jähriger wurde am Pleschnitzzinken mitgerissen und verschüttet. Nicht nur für eine gute Freundin begann dann ein Wettlauf mit der Zeit.