„Boxing Day“: Titel-Party nach der Bescherung

Weshalb auch Jürgen Klopp vor dem Verfolger warnt: „Sie haben enorme Qualität. Sie stehen zu Recht dort, wo sie sind.“ Von einer Vorentscheidung will der Liverpool-Trainer ohnehin nichts wissen; „Wir sind in einer guten Position, aber der Weg ist lange.“ Und intensiv. Erst am Samstag kürten sich die „Reds“ in Doha zum Klub-Weltmeister, immer drei Spiele pro Woche, dazu die Reisestrapazen. „Dennoch sollen die Spieler auch Weihnachten mit ihren Familien genießen, aber sie sollten nicht essen, was sie wollen“, schmunzelt Klopp.