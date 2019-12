Klagenfurter Triathleth war „Christkind-Assistent“

Die Eltern hatten - im Auftrag vom Christkind - ein iPad für ihren Sohn besorgt. Leider war die dazugehörige Tastatur in ganz Österreich ausverkauft. Die Eltern versuchten es direkt beim Hersteller; aber da hieß es: Lieferung erst am 7. Jänner. Die Enttäuschung war groß - bis Dienstagvormittag plötzlich Zusteller Leon an die Tür klopfte und mit der Tastatur aufkreuzte.