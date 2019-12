Diese Tiere sagen zu Weihnachten Danke!

Aller guten Dinge sind drei... oder die Geschichte darüber, wie zwei Griechinnen und ein Außenseiter den Himmel auf Erden erleben dürfen. Michaela und Udo sind Katzenmenschen - wovon sich „Krone“-Tierecke-Mitarbeiterin Diana Zwickl bei einem Besuch überzeugen durfte. Eine glückliche Fügung brachte die beiden in unser „Krone“-Katzenhaus, in dem an die hundert Samtpfoten leben - alles arme, großteils kranke und ungewollte Tiere.