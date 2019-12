Sport macht nicht nur fit, sondern auch schlau

Test an Grazer Schule

Gezieltes, leichtes Training: einen Monat lang, fünf Mal die Woche, täglich 20 Minuten. So lautete die Vorgabe für 69 Schüler zwischen 11 und 13 Jahren der Grazer Klusemannschule. Tilp stellte das Training zusammen und achtete dabei vor allem auf die Förderung koordinativer Aktivität. Was wurde konkret trainiert? „Ausdauer, Kraft, Koordination, Schnelligkeit sowie koordinative Übungen wie Balancieren, Springen, Zielwerfen und Jonglieren gab es im Stationsbetrieb“, erklärt die Sportwissenschaft-Studentin Carina Scharf. Sowohl vor als auch nach der Trainingsphase wurde die motorische Leistungsfähigkeit der Jugendlichen getestet.