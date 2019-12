Struber jubelt! Dritter Sieg dank Schmidt-Tor

Patrick Schmidt ist am Samstag hauptverantwortlich für den dritten Sieg von Gerhard Struber als Trainer des englischen Fußball-Zweitligisten Barnsley gewesen. Der 21-jährige Stürmer fixierte nach seiner Einwechslung in der 84. Minute in der Nachspielzeit mit dem 2:1 den Auswärtssieg von Barnsley bei Millwall. Für den zu Saisonbeginn von der Admira gekommenen Schmidt war es der zweite Ligatreffer.