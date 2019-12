Kein Ski-Tag! Auch Val d‘Isere -Abfahrt abgesagt

Man kann nur auf den Sonntag hoffen, die Samstag-Rennen wurden beide abgesagt. Vor kurzem erklärte die Rennleitung in Val d‘Isere, dass die Damen-Abfahrt auch um 12:30 Uhr nicht gestartet werden kann. Das Herren-Rennen in Gröden musste auch schon aufgrund der Wetterkapriolen abgesagt werden. In der Nacht und am Morgen war viel Schnee gefallen und es will nicht wirklich aufhören.