Häuser nach Unfall wegen Explosionsgefahr geräumt

Unfall mit dramatischen Folgen in der Nacht auf Freitag in St. Pölten: Zwei Autos waren auf einer Kreuzung zusammengestoßen, ein Wagen wurde dabei gegen einen Gasabsperrkasten geschleudert. Wegen akuter Explosionsgefahr durch ausströmendes Gas mussten Bewohner von zwei Häusern ihre Wohnungen daraufhin verlassen und in Sicherheit gebracht werden.