Richtig reagieren nach Skiunfall

Mehr Vorsicht auf der Piste walten lassen!

Schuld daran sind nicht nur das Material und Ungeübtheit, sondern auch Leichtsinn, erläutert Rotkreuz-Chefarzt Dr. Wolfgang Schreiber: „Carvingskier, Selbstüberschätzung und nicht selten Alkohol führen zu vielen Unfällen.“ Oft würde es schon helfen, vorsichtig zu sein und sich entsprechend aufzuwärmen. Ist man in einen Unfall verwickelt, ist Erste Hilfe nicht nur geboten, sondern auch Pflicht. Jeder Wintersportler sollte daher über die richtigen Maßnahmen nach Stürzen und „Verkantern“ Bescheid wissen. „Zunächst ist es wichtig, die prekäre Stelle abzusichern“, erklärt Dr. Wolfgang Schreiber. „Dafür je nach Gelände einfach in ausreichender Entfernung oberhalb der Unfallstelle Skier und Stöcke über Kreuz in den Schnee stecken. Dann sollten Sie den Verletzten so lagern, wie es für ihn am angenehmsten ist, seinen Helm abnehmen - und schließlich Hilfe holen.“