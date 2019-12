Steuergeld-Spritze für edle Chalets

Die SPÖ fordert nun Aufklärung. In einer dringlichen Anfrage will sie wissen, welche Mittel vom Land und den Gemeinden für das Projekt bereitgestellt wurden und in welcher Höhe. Für SPÖ-Landtagsabgeordnete Karin Dollinger spielt dabei keine Rolle, ob das Geld in den Bau der Panoramabahn oder in das Luxus-Chaletdorf geflossen ist: „Ich möchte wissen, was es mit dieser Summe auf sich hat. In früheren Anfragen wurde uns nämlich eine weitaus geringere genannt. Das kann nicht sein, dass dort Geld hinfließt, während es im Sozialbereich für unsere Leute fehlt.“ Skeptisch betrachtet sie auch eine Lärmschutzmauer, die direkt unterhalb der geplanten Anlage entlang der Landesstraße errichtet wird. Den Österreichischen Bundesforsten zufolge zahlt die der Betreiber selbst. Der hat den Grund schon 2003 von den Bundesforsten als Grünland gekauft, die Gemeinde hat das unterstützt. 2009 folgte dann die Umwidmung.