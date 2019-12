Hütter: „Haben mit Salzburg schweres Los erwischt“

Die Frankfurter, die im Hinspiel auf den gelbgesperrten Hinteregger verzichten müssen, haben großen Respekt vor dem Champions-League-Umsteiger. „Salzburg ist ein Hammerlos. Sie haben eine Topmannschaft, die in einer sehr schweren Champions-League-Gruppe nur knapp ausgeschieden ist und allen Spitzenklubs Paroli bieten konnte, sei es Liverpool oder Neapel“, gab Sportdirektor Bruno Hübner preis. Dass Hütter, der seit Sommer 2018 im Amt ist, die Strukturen in Salzburg kenne, könne nur hilfreich sein. „Natürlich wird dieser Powerfußball eine große Herausforderung für uns. Aber daran messen wir uns, und an genau solchen Aufgaben wachsen wir auch“, so Hübner.