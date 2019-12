Kitzbühel: Die neue „Fleck“ krönt eine Ära!

Die Stimme stockte . . .

Und so stand Burger gestern vor 300 geladenen Festgästen, Wegbegleitern, Technikern und langjährigen Partnern, zu denen auch die „Krone“ zählt. Da stockte nicht selten die Stimme, als er das gesamte (!) Management der Seilbahnfirma Leitner und viele andere begrüßte, die sich 235 Tage lang abgerackert hatten, damit die neue „Fleck“ pünktlich starten konnte. „Wir alle sind eine Leistungsgemeinschaft, die auch in Zukunft noch Großes schaffen kann“, sagte Burger am Rednerpult mit Tränen in den Augen. Die Zukunft, das waren auch die fahnenschwingenden Nachwuchs-Skiläufer, die auf der Rolltreppe der Talstation das festliche Bild abrundeten.