Heißer Poker um die neue Steirer-Regierung

Variante eins ist aktuell die wahrscheinlichste: Ursula Lackner verlässt die Regierung und kehrt in den Landtag zurück. Von dort war sie 2015 - als Zweite Landtagspräsidentin - zur Bildungslandesrätin aufgestiegen. Nun könnte sie als Erste Präsidentin den Chefsessel bekommen. Die aktuelle Landtagspräsidentin Gabriele Kolar könnte im Gegenzug neue Klubchefin der Roten werden. Der „Shootingstar“ wäre somit der derzeitige Klubobmann Hannes Schwarz, der seinen Sessel freilich gerne räumen würde - für den Aufstieg zum Landesrat. Damit wären zwar die Männer in der roten Regierungsmannschaft in der Überzahl, dafür säßen wiederum zwei Frauen an anderen Schalthebeln der Macht.