Zugbegleiter rettet Ehepaar den 50. Hochzeitstag

Auf dem Weg nach München passierte der Ehefrau in Salzburg das Missgeschick. Sie wollte sich beim Aufenthalt die Beine vertreten und stieg danach statt in den Zug nach München in den nach Innsbruck ein. Als sie dort ihren Ehemann nicht finden konnte und ihren Fehler bemerkte, war der Zug zwar schon abgefahren. Zu ihrem Glück war Zugbegleiter Wolfgang Stocker sofort zur Stelle. Er beruhigte die verzweifelte Dame und funkte den nächsten Zug von Innsbruck nach München an, der in Wörgl einen Stopp einlegte, damit die Dame umsteigen und ihrem Ehemann nachfahren konnte. Der hatte unterdessen ebenso verzweifelt und ohne die vermisste Frau die Weiterfahrt nach Bayern angetreten.