Während der Arbeit auf Baustelle angetrunken

Vermutlich aus Angst vor seinem Chef, hat der 40-jährige Slowene, wohnhaft in Klagenfurt, einfach mit einem Firmenauto die Flucht ergriffen, nachdem er sich während der Arbeit auf einer Baustelle in Klagenfurt angetrunken hatte. Zwischenzeitlich wurde auch Anzeige erstattet. Im Zuge der Fahndung konnte der Mann in der Fischlstraße in Klagenfurt angehalten werden. Der Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Bei der Überprüfung stellte sich noch dazu heraus, dass er nicht in Besitz einer Lenkberechtigung ist. Der 40-Jährige wird wegen des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges der Staatsanwaltschaft Klagenfurt und wegen seiner Alkoholisierung der LPD Kärnten angezeigt. Das Fahrzeug wurde der Firma wieder ausgefolgt.