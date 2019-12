Klopp wird bei einem Liverpool-Spiel fehlen müssen

Für Trainer Jürgen Klopp ist die Zwei-Kader-Lösung des FC Liverpool für die beiden Spiele im Liga-Pokal und bei der Klub-WM innerhalb von 24 Stunden alternativlos. „Es gab absolut keine Chance, das anders zu machen“, sagte am Freitag der Coach von Salzburgs Champions-League-Gegner am Dienstag in Wals-Siezenheim.