Müssen Sie Macht abgeben, Herr Gouverneur?

Von der Weltbank zur Nationalbank

Geboren am 27. Februar 1949 in Leoben. Studium in Graz, Grenoble und Wien - dort ist Holzmann Assistent des seinerzeitigen Wirtschaftsprofessors Alexander Van der Bellen. 1985 wird er volkswirtschaftlicher Berater bei der OECD in Paris, ab 1988 beim Internationalen Währungsfonds in Washington. Ab 1992 lehrt er an der Universität des Saarlandes, von 1997 bis 2011 ist er unter anderem Direktor und amtierender Vizepräsident bei der Weltbank. Als wirkliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften wurde er im heurigen Jänner vom Generalrat als neuer Gouverneur der Nationalbank (OeNB) nominiert. Seit 45 Jahren verheiratet mit Chantal, das Paar hat zwei Kinder und vier Enkelkinder und lebt in Wien und Hirschegg (Steiermark).