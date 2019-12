Kandidatin blamierte sich bei 100-Euro-Frage

Doch schon bei einer weiteren Frage kam das nächste Dilemma für die junge Frau. Denn auch bei der Frage, was im Jahr 2018 in Deutschland rund sechs Billionen Euro betrug (A: privates Geldvermögen, B: Profikicker-Marktwert, C: Jahres-Rundfunkgebühren oder D: Ausgaben für Heimtierfutter), wollte der Geistesblitz, dass Antwort A richtig ist, nicht wirklich treffen. Und auch Günther Jauch hatte nicht mehr allzu viel Vertrauen in das Wissen der Kandidatin.