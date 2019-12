Bei Rapid und Austria Eindruck geschunden

Nicht umsonst wurde nun Kuchls U19-Teamspieler Matthias Seidl von Rapid unter die Lupe genommen, dabei von Sportdirektor Barisic persönlich begrüßt. Und SAK-Verteidiger Josef Weberbauer war bei Austria Wien zur Probe. Beide haben einen guten Eindruck hinterlassen. SAK-Sportdirektor Hans Peter Berger stellt aber klar: „Wenn die Austria den Spieler haben will, dann sicher nicht für null Euro.“ Vorerst trainiert Weberbauer wieder beim SAK, wo diese Woche fünf Einheiten am Plan stehen. Sollte er gehen, hat der Aufstiegskandidat in die 2. Liga mit Elias Kircher adäquaten Ersatz. Aufgrund der Jugendregelung könnte man aber am Transfermarkt aktiv werden, junge Rechtsverteidiger (Strauss, Wiedl) gibt’s etwa bei Neo-Trainer Hofers Ex-Klub Anif.