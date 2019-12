Die große Flucht vor der Kälte

Jetzt sind sie da. Die Wochen und Monate, in denen sich viele in Österreich nach Sommer, Strand und Sonnenschein sehnen. Sehr viele sogar! „Winterurlaub heißt nicht nur Skiurlaub, die Sonnenziele werden immer beliebter. Viele wollen dem Winter und der Kälte entfliehen“, sagt Josef Peterleithner, der Präsident des Österreichischen ReiseVerbands (ÖRV). Die Veranstalter melden in diesem Bereich aktuell Zuwachsraten von knapp zehn Prozent.