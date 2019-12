„Bis zu 5 Stunden Wartezeit“ beim Krankentransport

Zeitüberschreitungen

Geduld ist gefragt: In den Wiener Pensionistenwohnhäusern gibt es Wartezeiten von bis zu fünf Stunden. Bewohner können Arzttermine oft nicht einhalten. In den Spitälern des KAV gab es alleine im September 681 Fälle von Zeitüberschreitungen von mehr als einer halben Stunde. Die durchschnittliche Wartezeit betrug eineinhalb Stunden. „Allerdings gab es Fälle, wo viereinhalb bis fünf Stunden gewartet wurde – in zwei Fällen sogar länger als fünf Stunden“, so Pilz.