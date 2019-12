Ärger um Namen: Straßen sind zu „männlich“

Ausgerechnet mit diesem Platz wollte man seitens der SPÖ jedoch ein klares Signal senden. „Es ist sehr verwunderlich, dass die Volkspartei, die die Umbenennung in Frauenplatz, der das deutlichste Zeichen für eine Sichtbarmachung von Frauen in den Straßenbenennung ist, kritisiert hat, nun dieses Thema für sich entdeckt“, entgegnet der rote Bezirksgeschäftsführer Harald Ludwig. Zudem sei es „immer wünschenswert, herausragende Frauen präsenter zu machen“. Theoretisch ist man sich also handelseinig.