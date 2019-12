Staatsverweigerer-Prozess könnte wiederholt werden

Betroffen sind Schuldsprüche zu Straftatbeständen, „die bisher in der Praxis faktisch nicht anzuwenden waren“, merkt die Generalprokuratur in einer Aussendung am Dienstag an - und lobt ausdrücklich das Erstgericht: Das Verfahren sei „mit großer Umsicht geführt“ worden, obwohl die Fragestellungen „überaus umfangreich und komplex“ gewesen seien. Die Hauptverhandlung hatte drei Monate gedauert - und am Schluss hatten die Geschworenen rund 300 Fragen zu beantworten, über die sie mehr als 14 Stunden berieten.