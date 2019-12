Wilde Nacht: Viel zu tun für die Polizei Neustift

Zwischen 2 und 3 Uhr wurde am Sonntag ein stark alkoholisierter Einheimischer (45) vom Türsteher aus einem Lokal in Neustift verwiesen, nachdem er zuvor eine Frau begrabscht hatte. Daraufhin erstattete er selbst Anzeige bei der Polizei, weil er seiner Meinung nach ungerechtfertigt aus dem Lokal geworfen worden war. „Eine Anzeige gegen den 45-Jährigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck folgt“, teilt die Polizei mit.