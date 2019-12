Schlagerstars beim großen Sommer Open Air

Musiker und Lehrer Hartmut Pollhammer und Haubenkoch Thomas Ranninger bringen als Veranstalter die Schlagerstars in die Südsteiermark! Für ein wahres Hit-Feuerwerk garantieren Schlager-Königin Michelle, der Niederländer Eloy de Jong (Caught in the Act), Shooting-Star Melissa Naschenweng, Oliver Haidt, Jeannine Rossi, Nathalie Holzner, Hannes Lanz oder Kevin Sundl.