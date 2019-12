Weltmeister Hamilton gewinnt zum Saison-Abschluss

„Ich bin stolz, aber auch dankbar, wie dieses Mercedes-Team gepusht hat, auch nachdem wir schon alles im Sack hatten“, sagte Hamilton nach seinem erfolgreichen Jubiläumsrennen über 55 Runden. „Dieses Auto ist fast schon ein Kunstwerk“, meinte Hamilton am Ende der aufreibenden Formel-1-Hatz über seinen silbernen Dienstwagen. „Es sind die Fans, die mich inspirieren“, behauptete der 34-Jährige, der weitere bemerkenswerte Marken ablieferte. Zum 33. Mal in Serie fuhr er in den Emiraten in die Punkte und egalisierte damit seinen eigenen Rekord. Auch 413 WM-Zähler sind persönliche Bestmarke.