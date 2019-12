Sprit-Streit: Leclerc kommt mit Witz-Strafe davon

Ferraris Charles Leclerc behält seinen Podestplatz beim Formel-1-Finale in Abu Dhabi. Die Rennkommissare erkannten zwar einen Verstoß bei der korrekten Angabe der Benzinmenge in dessen Rennwagen an. Ferrari erhielt dennoch nur eine Geldstrafe von 50.000 Euro. Dies gaben die Stewards knapp dreieinhalb Stunden nach der Zieldurchfahrt auf dem Yas Marina Circuit bekannt. Eine Witz-Strafe in Anbetracht eines Jahresbudgets von kolportierten 420 Millionen Euro.