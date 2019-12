Tiroler Grüne haben neuen Landessprecher

Christian Altenweisl ist in Obertilliach in Osttirol geboren und lebt in Innsbruck. Der gelernte EDV-Ingenieur und Magister der Politikwissenschaften und Psychologie ist seit 2009 bei den Grünen aktiv und hatte den sechsten Platz der Landesliste bei der letzten Landtagswahl inne. Als seine Stellvertreterin wurde die 50-jährige Trinserin Petra Wohlfahrtstätter mit 97 Prozent gewählt. Sie ist Psychologin, Projektentwicklerin und Lektorin. Als dritte personelle Neuaufstellung der Tiroler Grünen wurde Natascha Chmelar von der Landesversammlung als neue Geschäftsführerin bestätigt. Sie leitet aktuell noch das DOWAS für Frauen und wird im Februar ihr neues Amt antreten.