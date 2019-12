Narzissmus in Job und Politik: Im Rausch der Macht

Laut dem Staatstheoretiker Max Weber ist Macht – salopp formuliert – die Fähigkeit, „innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen“. Wolle man den Charakter eines Menschen erkennen, so „gib ihm Macht“, soll der frühere US-Präsident Abraham Lincoln gesagt haben. Was er wohl über einen seinen Nachfolger denkt, der mit Sprüchen hausieren geht wie: „Ich könnte auf der Fifth Avenue jemanden erschießen und die Leute würden mich trotzdem wählen.“