Der GAK fordert Gleichwertigkeit ein

Das Thema „Stadion Liebenau“ lässt weiter die Wogen hochgehen. Nach der bereits in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie definierte nun der GAK in Person von Geschäftsführer Matthias Dielacher seine Forderungen. „Es muss eine Gleichwertigkeit gegeben sein. Sei es bei der Infrastruktur oder auch bei der Verkehrsanbindung.“ Weniger Augenmerk legen die „Rotjacken“ dabei auf die Größe eines möglichen neuen Stadions. „Es muss nicht zwingend die gleich große Kapazität haben, die kann durchaus geringer sein“, so Dielacher, der dabei an 10.000 Plätze denkt. Doch auch beim GAK gibt man sich nicht illusorisch: „Wir wissen, dass solch ein Projekt viele Millionen Euro kosten würde. Wenn die Studie eine Machbarkeit darlegt, dann freuen wir uns natürlich darüber.“