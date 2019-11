Auffahrunfall auf Mühlauer Brücke in Innsbruck

Am Mittwoch kurz nach 17 Uhr fuhr eine 30-jährige Einheimische mit ihrem PKW auf der Mühlauer Brücke in Innsbruck in südwestliche Richtung. Die Frau musste auf Höhe der Brückenmitte aufgrund eines Rückstaus verkehrsbedingt anhalten. Ein 35-jähriger Österreicher, der mit seinem PKW unmittelbar hinter der Frau fuhr, übersah laut eigenen Angaben durch eine kurze Unaufmerksamkeit das anhaltende Fahrzeug vor ihm und fuhr ungebremst auf das Heck des vor ihm befindlichen PKW.