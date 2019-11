Lamprechtshausen ist doch für ein Pendler-Parkhaus

Es ist eine überraschende Wende in Lamprechtshausen. Die Gemeindevertretung hat am Montag einstimmig einen möglichen Bau eines Parkhauses an der Lokalbahn beschlossen. Bürgermeisterin Andrea Pabinger (ÖVP) koppelt dies aber an ein Verkehrskonzept. Das Land hat damit eine Möglichkeit mehr.