Zehn Gründe, warum Teslas Cybertruck so aussieht

Auch wenn Tesla seit Jahr und Tag riesige Verluste schreibt, Musks Hyperloop-Tunnel eine Farce ist und, ah, halt, er hat ein Auto mit einer Puppe am Steuer in den Weltraum geschossen. Das ist großartig! Naja. Fakt ist, er bewegt etwas. Das Bezahlsystem PayPal, das er mitbegründet hat und das eBay 2002 für 1,5 Milliarden Dollar gekauft hat, wird mittlerweile von fast 200 Millionen Menschen weltweit genutzt. Sein Unternehmen SpaceX ist einer der bedeutenden Versorger der Internationalen Raumstation (ISS). Und Tesla? Ja, Tesla lässt die Massen nach Elektroautos lechzen wie die Kirchen nach dem ewigen Leben. Jetzt also der Cybertruck!