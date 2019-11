Die Promis lieben das Forsthofgut

Das Fünf Sterne-Resort am Fuße der Leoganger Steinberge ist für viele Promis Anlaufstelle. Klar, so lässt es sich in der Luxusherberge doch wunderbar chillen. 102 Zimmer, Wellness Bereich und Kinderbauernhof – da gerät selbst Schauspielerin und Kochbuchautorin Janina Uhse ins Schwärmen: „Ich möchte im Kinderparadies bleiben“. Und auch die Berliner Bloggerin Franziska Albrecht ist ein Fan von der Pinzgauer Idylle: „Ich finde ja Pool steht mir gut, ich muss also wiederkommen“, hielt sie in ihrem Instagram Post fest.