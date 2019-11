Neo-WAC-Trainer Mo Sahli: „Gestank überall gleich“

Nur bei Grödig II als Chef

In dessen Fußstapfen heute sein ehemaliger „Co“ Mohamed Sahli treten muss – in der neuen Rolle als (interimistischer) Chefcoach eines Bundesligisten. Für den Tunesier Neuland. Der führte – nach sechs Jahren in der Red-Bull-Akademie – 2016 den damaligen Salzburger Liga-Klub Grödig II als Chef auf Platz drei, ehe die Fohlen aufgrund des Abstiegs der Kampfmannschaft ebenso runter mussten. Es war „Mos“ einzige Station als Chef einer Kampfmannschaft. „Aber die Kabinen stinken überall gleich – für mich ändert sich nicht viel“, lächelt der stets gut gelaunte 41-Jährige. Mit seiner positiven Art will er die letzten sechs Spiele 2019 (für den Cheftrainerposten fehlt ihm die UEFA-Pro-Lizenz) angehen. „Seele, Kopf und Herz müssen passen!“ Wieviel Struber in ihm steckt? „98 Prozent meiner Ideen vor Spielen hat er übernommen. Diesen erfolgreichen Weg führe ich weiter.“