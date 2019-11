Kanada 1. Halbfinalist bei Davis-Cup-Finalturnier

Nun gegen Serbien oder Russland

Zuvor hatte Pospisil Kanada durch ein 7:6(7),6:4 gegen John Millman in Führung gebracht. Alex de Minaur gelang durch ein 3:6,6:3,7:5 gegen Shapovalov der Ausgleich. Im Halbfinale geht es nun am Samstag entweder gegen die von Novak Djokovic angeführten Serben oder gegen Russland. Die drei weiteren Viertelfinali stehen allesamt am Freitag auf dem Programm.