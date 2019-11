Lokalbetreiber und Gast gerieten aneinander

2.50 Uhr morgens in einem Henndorfer Lokal: Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern (40, 30) eskalierte. Nach Aussagen des 40-jährigen Seekirchners habe ihn der gebürtige Henndorfer (30) mit voller Wucht und ohne ersichtlichen Grund an die Wand gestoßen. Der Mann verletzte sich dadurch am Knie. Außerdem soll er von seinem Kontrahenten gefährlich bedroht worden sein.