„Nicht nur Klima, auch Außengrenzen schützen“

Die Koalitionsverhandlungen von ÖVP-Chef Sebastian Kurz mit den Grünen hatten am Kongress der Europäischen Volkspartei (EVP) in Zagreb durchaus für Aufsehen gesorgt. Am Donnerstag bekam Kurz schließlich selbst die Gelegenheit, vor seinen Parteikollegen zu sprechen - und er ließ keine Zweifel aufkommen, dass er durchaus nach wie vor auf EVP-Linie unterwegs ist. So erklärte er, man müsse „nicht nur das Klima schützen, wir müssen auch unsere Außengrenzen schützen“. Die europäische Identität und auch den sozialen Frieden werde man nur aufrechterhalten können, „wenn wir entscheiden, wer nach Europa zuwandert, und nicht die Schlepper“, sagte Kurz unter Zwischenapplaus der Anwesenden.