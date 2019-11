Crash mit Savicevic: „Dejan war ganz fertig“

... sein wohl turbulentestes Länderspiel im Jahr 1996 gegen Tschechien:

„Österreich hat am Mittwochabend in Salzburg gegen Tschechien gespielt. Ich war damals bei der Admira und auf Abruf. Bei der Admira gab‘s mannschaftsintern Reiberein. Als Mannschaftssprecher habe ich dem Trainer vorgeschlagen, mit der Mannschaft etwas zu unternehmen - es war ja Länderspielpause -, um diverse Angelegenheiten zu regeln. Der Trainer goutierte das und meinte: „Schaut, dass ihr morgen am Vormittag pünktlich beim Training seid. Es steht nur Auslaufen auf dem Programm.“ Der Mannschaftsabend hat halt länger gedauert. Für manche hat sich‘s nicht mehr ausgezahlt, nach Haus zu fahren. Die haben dann im Stadion oder auf der Massagebank geschlafen, um nur ja nicht das Training zu versäumen. Dem Trainer war das aber doch zu viel. Als „Dank“ für unsere Zechtour hat er das Training kurzerhand geändert: Statt Auslaufen gab‘s Diagonalläufe. Eineinhalb Stunden Steigerungsläufe. Plus Kräftigungsübungen. Danach waren alle kaputt. Jeder freute sich aufs Schlafen. Ich auch. Aber während ich beim Massieren lag, kam der Sekretär und sagte: „Du, Wolfi, der ÖFB hat angerufen, du musst zum Ländermatch nach Salzburg, die brauchen dich.“ Ich dachte zunächst an einen Spaß. Aber es war kein Spaß. Ein Torhüter hatte sich beim Team-Abschluss-Training verletzt. Also bat ich einen Freund, mich nach Salzburg zu bringen. Dort endlich angekommen, dachte ich, ich müsste nur auf der Bank sitzen. Dem war nicht so. Herbert Prohaska sagte: „Wolfi, damit du nicht umsonst gekommen bist, spielst du die zweite Halbzeit.“ Ein Wahnsinn. Und trotzdem habe ich super gehalten - und von der Kronen Zeitung sogar die Note „Weltklasse“ erhalten.