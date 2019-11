Mordverdächtiger „Klod“ kehrte zum Tatort zurück

Hintergrund: Am Abend des 4. Juni knallten Schüsse aus einer Glock-Pistole, Kaliber 9mm, durch den Salzburger Stadtteil Lehen. Eine Kugel tötete den bosnischen Familienvater, eine weitere ging durch den Oberschenkel seines Sohnes. 20 Tage war der mutmaßliche Schütze auf der Flucht. In einer Bar in Düsseldorf wurde der Albaner festgenommen. Kurz zuvor konnte die Polizei einen mutmaßlichen Beitragstäter, ebenso Albaner (34), in Wien schnappen. F. saß jedenfalls über Wochen in Deutschland in Auslieferungshaft. Seit Mitte September ist der Mordverdächtige in Salzburg. Und schweigt bisher zu den Mordvorwürfen.