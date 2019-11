Die Schmerzen sind für Hütter endlich Geschichte

Anders als für Tamara Tippler und Ramona Siebenhofer, die heute Vormittag nach Copper Mountain abheben. „Die zehn Trainingstage in Colorado sind das Fundament für die Saison“, erklärt Siebenhofer, die trotz Platz zehn beim Riesentorlauf in Sölden zum Saisonstart jenen in Killington auslässt. „Der Fokus liegt in nächster Zeit auf den schnellen Disziplinen. Meine Erwartungen nach Bronze im Abfahrts-Weltcup sind gestiegen, ich hab Guster nach mehr gekriegt.“