„Keine Schließung unserer Gerichte in Tirol!“

Bereits in der Vergangenheit war Tirol immer wieder von Schließungswellen betroffen. So wurden schon Gerichtsstandorte wie Hopfgarten im Brixental, Matrei in Osttirol, Ried im Oberinntal und Steinach am Brenner aufgelöst. Geht es offenbar nach den Plänen des Justizministeriums sollen die Standorte Telfs, Landeck, Silz, Zell am Ziller und Rattenberg folgen.