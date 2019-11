20-Jähriger tot in Wohnung entdeckt: Cobra-Einsatz

Dramatischer Rettungseinsatz in der Nacht auf Freitag in einer Wohnung im Tiroler Kufstein: Ein 20-Jähriger wurde von Einsatzkräften tot in einer Wohnung aufgefunden, laut „Krone“-Informationen starb der junge Österreicher an einer Drogen-Überdosis. Drei weitere Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung befanden - der erst 16 Jahre alte Bruder des Toten, ein 15-Jähriger sowie eine 20-Jährige - verhielten sich gegenüber den Helfern derart aggressiv, sodass auch die Polizei hinzugezogen wurde. Schließlich musste sogar das Einsatzkommando Cobra anrücken.