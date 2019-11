Nach Kritik aus Polen: Netflix ergänzt Landkarten

Netflix hat auf die Beschwerde der polnischen Regierung über Fehler in der Serie „The Devil Next Door“ reagiert. Umstrittene Landkarten zur Lage von Konzentrationslagern sollten in den kommenden Tagen mit Erläuterungen versehen werden, teilte der Streaming-Dienst am Donnerstagabend per Twitter mit. „Dies wird deutlicher machen, dass die Vernichtungs- und Konzentrationslager in Polen von Nazi-Deutschland gebaut und betrieben wurden, das in das Land eingefallen war und es von 1939 bis 1945 besetzt hielt.“