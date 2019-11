Polnischer Premier beschwert sich bei Netflix

Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki hat sich in einem Brief bei Netflix-Chef Reed Hastings über Fehler in der Serie „The Devil Next Door“ beschwert. Am Montag begründete der nationalkonservative Politiker auf Facebook selbst diesen Schritt. Ein Netflix-Sprecher erklärte am Montag, man prüfe den Sachverhalt mit Dringlichkeit.